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Тайлер Хирро исполнил победный 3-очковый в матче с «Сакраменто»

Тайлер Хирро исполнил победный 3-очковый в матче с «Сакраменто»

Защитник «Майами» Тайлер Хирро стал автором победного 3-очкового в матче с «Сакраменто» (110:107). Хирро забросил при счете 107:107 за 1,8 секунды до сирены.

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