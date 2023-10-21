В парке Победы Орла высадили 25 саженцев в память о героях СВО

Сегодня более 300 орловцев стали участниками международной акции «Сад памяти» в парке Победы Орла. Там высадили 25 саженцев лип и установили столько же именных табличек в память о погибших участниках СВО.
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