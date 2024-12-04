Лавров примет участие в совещании глав МИД стран ОБСЕ 5-6 декабря на Мальте

Участники обсудят ситуацию в сфере безопасности в Евроатлантическом и Евразийском регионах Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совещании глав МИД стран ОБСЕ 5-6 декабря, на котором участники обсудят ситуацию в сфере безопасности в Евроатлантическом и Евразийском регионах и подведут итоги работы ОБСЕ за уходящий год.
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