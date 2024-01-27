Военнослужащие армейского корпуса ВВО продолжают оказывать помощь в очистке от снега железнодорожного вокзала г. Южно-Сахалинска

Работу по очистке от снега железнодорожного вокзала г. Южно-Сахалинск и прилегающих к нему ж/д путей продолжается силами около 30 военнослужащих армейского корпуса.
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