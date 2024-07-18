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Трамп и Орбан готовы "установить мир на Украине" за счёт интересов России

Трамп и Орбан готовы "установить мир на Украине" за счёт интересов России

ЕЛЕНА  ПАНИНА "Я могу с уверенностью заявить, что вскоре после своей победы на выборах Трамп будет готов немедленно выступить в качестве посредника в установлении мира [на Украине].

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Комментарии
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Геннадий Сытник
...над развалинами...
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11 час.
Игорь Василевский
У этого тана нутро всегда фашистское. А перегноем не до конца готовым от него всегда смердит. Не воняет, а именно смердит!
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11 час.
Александр Батт
Нам всем надо понять, что уже началась Третья Мировая война. На территории Украины идет последний и решительный бой между Россией и коллективным Западом. Победитель будет владеть миром. Проигравший сгинет. Третьего не дано.      Никто не может выйти из войны на Украине без катастрофических для себя последствий. Поэтому все будут биться до победы всеми средствами, в том числе и ядерными.
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10 час.

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