🚎 В Крыму отреставрируют установленный на Ангарском перевале троллейбус Специалисты уже провели диагностику, погрузили транспорт на тягач и доставляют в депо.
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🚎 В Крыму отреставрируют установленный на Ангарском перевале троллейбус Специалисты уже провели диагностику, погрузили транспорт на тягач и доставляют в депо.