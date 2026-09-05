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При атаке ВСУ в Запорожской области один человек погиб, двое пострадали

При атаке ВСУ в Запорожской области один человек погиб, двое пострадали

За сутки с 4 на 5 сентября Вооруженные силы Украины в очередной раз целенаправленно атаковали Запорожскую область, в результате чего один мирный житель погиб, еще двое получили ранения.

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