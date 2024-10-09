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Царьград

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Магазины с наркотиками и бомжи с ноутбуками: Что удивляет русских в Канаде

Магазины с наркотиками и бомжи с ноутбуками: Что удивляет русских в Канаде

Выяснилось, какие местные особенности Канады способны шокировать путешественников из России. К примеру, в магазинах свободно торгуют наркотиками, а у многих бомжей есть ноутбуки.

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Комментарии
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Александр Маркитанов
Канада не одинаковая. Ванкувер - самый дорогой город. Ричмнонд состоит на 60% из китайцев, если не больше. В Эдмонтоне их почти нет. Да и ценник в Альберте пониже. А Виннипег, столица Манитобы, ещё проще. Самые худшие дороги в Квебеке. Ни не настолько, как написано. В Ванкувере есть пляжи, но океанская вода прогревается градусов до 16-ти. купаются редко кто, те кому за 70.
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