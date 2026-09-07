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Спорт Уик-Энд

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Газзаев назвал роковую ошибку главного тренера «Спартака»

Газзаев назвал роковую ошибку главного тренера «Спартака»

Бывший наставник ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев указал на ошибку Хуана Карседо. Он считает, что главный тренер «Спартака» допустил оплошность при выборе состава на дерби с «Динамо».

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