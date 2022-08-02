iXBT.com

26 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Стенякин
    А если учесть что компания официально ушла с российского рынка то преимущества спорныПредставлена нова...
  • Mikhail Stepanov
    Ха-ха! В то время, как российская гиперзвуковой ракета летит со скоростью около 20 тыс. км. В час!США успешно испыт...
  • Vitaly Arkhipov
    В жопу пусть себе их засунут !Nvidia дарит игры...

Подержанные автомобили по цене новых. По каким ценам россияне покупают машины с пробегом?

Подержанные автомобили по цене новых. По каким ценам россияне покупают машины с пробегом?

Специалисты аналитического агентства «Автостат» и Авто Mail.ru провели онлайн-опрос среди россиян, которые купили автомобили с пробегом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх