"У вас есть три дня": Путин передал Лондону суровый привет

Путин на фоне провокаций Лондона передал ему "привет". И чтобы научиться дышать под водой, у британцев есть всего три дня, заметили в китайском Sohu.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Провоцируют ради...
- Пашинян предложил...
- «Мне безразличны ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым