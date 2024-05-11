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Бизнес по-русски для мигрантов. Догадались за чей счет?

Бизнес по-русски для мигрантов. Догадались за чей счет?

Бизнес по-русски для мигрантов. Догадались за чей счет? В Череповце откроют бизнес-школу для мигрантов, где их собираются обучать деловому русскому языку, ведению переговоров и бизнеса.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Горько и страшно читать о том, как гнобят тех, кто честно исполняет свой служебный долг, в угоду, по сути, иностранцам, инородцам в нашей стране. Угрожавших автоинспектору Гусеву уж, наверное, не сложно было установить, а кое-кто и на фотографии вполне себе различим, установить и выдворить из страны без права въезда к их азербайджанской бабушке. И позор новосибирскому ГИБДД за нежелание защитить своего сотрудника от угроз и мести диаспоры, сотрудника, которого выдавливают не за взятку, не за грубость, не за прогулы, а за добросовестное исполнение службы, да ещё и с провокационными подставками. &quot;...Бывший начальник также отметил, что после его увольнения руководить отделом скоро назначат угодного и послушного сотрудника...&quot;
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