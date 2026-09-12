Три человека погибли и 13 пострадали при ударах беспилотников в ДНР

Три человека погибли и 13 мирных жителей, в том числе ребенок, пострадали в результате атак украинских ударных беспилотников в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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