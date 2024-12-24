Балицкий: ВСУ ночью атаковали беспилотниками Мелитополь

Украинские военные атаковали с помощью шести дронов самолетного типа город Мелитополь. Средства противовоздушной обороны нейтрализовали пять из них, заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
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