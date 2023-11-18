Участник драки на проспекте Непокорённых стал фигурантом уголовного дела

Ему избрали меру в виде подписки о невыезде. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») после драки двух школьников на проспекте Непокорённых в Калининском районе Петербурга.
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