Зарядка за 25 минут и 1,5 миллиона километров ресурса: CATL представила новую тяговую батарею для электротранспорта

Она поддерживает зарядку мегаваттного класса Китайская CATL представила на выставке IAA Transportation 2026 в Ганновере аккумуляторную платформу TECTRANS II для электрического коммерческого транспорта.
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