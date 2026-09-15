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Зарядка за 25 минут и 1,5 миллиона километров ресурса: CATL представила новую тяговую батарею для электротранспорта

Зарядка за 25 минут и 1,5 миллиона километров ресурса: CATL представила новую тяговую батарею для электротранспорта

Она поддерживает зарядку мегаваттного класса Китайская CATL представила на выставке IAA Transportation 2026 в Ганновере аккумуляторную платформу TECTRANS II для электрического коммерческого транспорта.

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