Стало известно, сколько заплатят за участие в выборах в Волгоградской области

Сколько заплатят за участие в выборах в Волгоградской области ВОЛГОГРАД, 6 июля, ФедералПресс. Опубликована официальная информация о том, сколько и кому заплатят на выборах текущего года в Волгоградской области.
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