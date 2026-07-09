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Стало известно, сколько заплатят за участие в выборах в Волгоградской области

Стало известно, сколько заплатят за участие в выборах в Волгоградской области

Сколько заплатят за участие в выборах в Волгоградской области ВОЛГОГРАД, 6 июля, ФедералПресс. Опубликована официальная информация о том, сколько и кому заплатят на выборах текущего года в Волгоградской области.

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