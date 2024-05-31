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Жабер о дружбе и соперничестве в WTA: «Завтра Бадоса и Соболенко друг друга уничтожат. Вне корта они очень дружелюбны, но матч – это совсем другое»

Жабер о дружбе и соперничестве в WTA: «Завтра Бадоса и Соболенко друг друга уничтожат. Вне корта они очень дружелюбны, но матч – это совсем другое»

– Завтра друг с другом играют Бадоса и Соболенко, и вне корта они близкие подруги. Как вам удается правильно настроиться, когда приходится играть с соперницей, с которой вы близко общаетесь вне корта, и переключиться с дружбы на безжалостное стремление к победе? – Мне кажется, многие этого не понимают.

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