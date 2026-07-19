Новый Range Rover Sport эпатажно выехал из самолета на презентации: фото

На фестивале скорости в Гудвуде Land Rover показала прототипы Range Rover Sport Electric. Компания пообещала: серийный внедорожник с нулевыми выбросами окажется не только быстрее и динамичнее предшественника, но и ничуть не уступит ему в проходимости.
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