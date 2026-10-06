Бытовые лайфхаки на каждый день

Уборка в доме – базовая необходимость для комфортной жизни. Однако часто бытовые заботы отнимают слишком много времени и сил.
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