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Экс-разведчик США Риттер: возможное наступление для несущих потери ВСУ будет тяжёлым

Экс-разведчик США Риттер: возможное наступление для несущих потери ВСУ будет тяжёлым

Экс-инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией ядерного оружия в Ираке, бывший офицер разведки морской пехоты Соединённых Штатов Скотт Риттер выразил мнение, что возможное контрнаступление для ВС Украины будет тяжёлым.

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