Экс-разведчик США Риттер: возможное наступление для несущих потери ВСУ будет тяжёлым

Экс-инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией ядерного оружия в Ираке, бывший офицер разведки морской пехоты Соединённых Штатов Скотт Риттер выразил мнение, что возможное контрнаступление для ВС Украины будет тяжёлым.