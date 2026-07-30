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Аргументы и Факты

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Личная месть: эксперт назвал главные причины сноса дома Задорнова в Юрмале

Личная месть: эксперт назвал главные причины сноса дома Задорнова в Юрмале

Политолог Руслан Панкратов в беседе с aif.ru проанализировал мотивы, побудившие латвийские власти и новых собственников пойти на снос дома сатирика Михаила Задорнова в Юрмале на территории, признанной градостроительным памятником государственного значения.

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