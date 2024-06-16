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Медики ВС РФ достали неразорвавшийся боеприпас из тела раненого бойца

Медики ВС РФ достали неразорвавшийся боеприпас из тела раненого бойца

Global Look Press/CHROMORANGE / Bilderbox Военные медики группировки войск "Запад" ВС РФ сумели извлечь неразорвавшийся боеприпас из тела раненого бойца, сообщил ведущий хирург сводного этапа эвакуации группировки.

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