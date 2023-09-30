Рогов: Украина блокирует контакты с жителями Запорожской области

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что киевские власти блокируют любые контакты населения, которое проживает на подконтрольных им территориях, с жителями освобожденной части Запорожской области.
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