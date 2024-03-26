Священник: украинские пленные хотят избежать обмена из-за нежелания воевать

Просьбы попавших в плен украинских военнослужащих не включать их в обменные списки связаны с их нежеланием вновь попадать на передовую и погибать за киевский режим, рассказал РИА Новости священник Олег, служивший в колонии для пленных.
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