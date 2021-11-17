Дыняк о том, что его агент – сын Квартальнова: «Перестал обращать внимание на все эти разговоры. Не буду никому ничего доказывать, никаким хейтерам»

Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк, ставший автором единственного гола команды в матче со «Спартаком» (1:0), поделился мнением о разговорах про своего агента Никиту Квартальнова – сына главного тренера казанцев Дмитрия Квартальнова.

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