В ходе дебатов Трамп и Харрис не меньше 12 раз упомянули Путина REUTERS Экс-президент США Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис в ходе дебатов в рамках предвыборной кампании в Филадельфии упомянули в своих выступлениях российского президента Владимира Путина как минимум 12 раз.