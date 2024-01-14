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Кардиохирурги из Актау провели операцию на сердце особым методом

Кардиохирурги из Актау провели операцию на сердце особым методом

В Мангистауской областной многопрофильной больнице проведен особый вид операции на сердце. Теперь врачи-кардиохирурги будут проводить операцию по аортально-коронарному шунтированию без глубокого разреза грудины.

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