Кардиохирурги из Актау провели операцию на сердце особым методом

В Мангистауской областной многопрофильной больнице проведен особый вид операции на сердце. Теперь врачи-кардиохирурги будут проводить операцию по аортально-коронарному шунтированию без глубокого разреза грудины.
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