В День влюбленных спасатели помогли астраханке снять, застрявшее на пальце кольцо

Интересный случай произошел накануне 14 февраля. К городским спасателям «Аварийно-спасательного центра» обратилась местная жительница, которая попросила освободить палец от тесного кольца, врезавшегося в кожу.
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