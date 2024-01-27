Журналисты предложили угадать стоимость аренды квартир в Красноярске

Цены на аренду квартир выросли по всей стране и в Красноярске тоже. Нам пришло в голову сделать тест - попробуйте угадать по фото и небольшому описанию, сколько стоит аренда той или иной квартиры в месяц.
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