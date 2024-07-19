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Экс-топ-менеджер российского предприятия ФСО в третий раз получил один и тот же срок

Экс-топ-менеджер российского предприятия ФСО в третий раз получил один и тот же срок

Замоскворецкий районный суд Москвы в третий раз приговорил к четырем годам заключения экс-топ-менеджера предприятия ФСО, ФГУП «Атэкс» Романа Складнева по делу о хищении более 45 миллионов рублей бюджетных средств.

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