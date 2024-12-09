На митинге в Индии сожгли сари из Бангладеш

Сари из Бангладеш были сожжены на митинге в Калькутте, пишет 8 декабря The Hindustan Times. Сари фирмы «Дхакай Джамдани» из Бангладеш были сожжены во время митинга в Калькутте против притеснения индусов в Бангладеш.
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