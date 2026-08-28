В Тульской области создают отделение Российского студенческого спортивного союза

Создание регионального отделения Российского студенческого спортивного союза в Тульской области позволит сформировать сеть студенческих клубов и развивать региональные лиги, что сделает спорт доступнее для студентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии