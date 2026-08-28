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Тульские новости

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В Тульской области создают отделение Российского студенческого спортивного союза

В Тульской области создают отделение Российского студенческого спортивного союза

Создание регионального отделения Российского студенческого спортивного союза в Тульской области позволит сформировать сеть студенческих клубов и развивать региональные лиги, что сделает спорт доступнее для студентов.

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