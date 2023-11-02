Главком ВСУ Залужный: конфликт на Украине зашел в тупик

В статье для The Economist он заявил, что украинские войска не смогут добиться прорыва. Без новых видов вооружения бои могут перейти в позиционные и конфликт растянется на годыКонфликт на Украине зашел в тупик, и украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте без новых видов вооружения.
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