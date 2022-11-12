Мбаппе признался, что хотел уйти из сборной Франции из-за расизма

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе опроверг слова президента Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Гре о том, что он якобы хотел уйти из национальной команды после чемпионата Европы 2020 года из-за нереализованного пенальти в плей-офф.