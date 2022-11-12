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Мбаппе признался, что хотел уйти из сборной Франции из-за расизма

Мбаппе признался, что хотел уйти из сборной Франции из-за расизма

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе опроверг слова президента Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Гре о том, что он якобы хотел уйти из национальной команды после чемпионата Европы 2020 года из-за нереализованного пенальти в плей-офф.

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