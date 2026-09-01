Призывы президента Украины Владимира Зеленского нарастить число ударов беспилотниками по России до 1000 в день показывают его реальное отношение к миру.
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