Тише едешь. К чему приводят нарушения скоростного режима алтайскими автомобилистами

Из-за быстрой езды происходит большинство ДТП в регионе В 2024 году в крае причиной 587 дорожно-транспортных происшествий стало такое нарушение ПДД водителями, как "несоответствие скорости конкретным условиям движения".
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