Тайны озера Уиллистон: остров с лесом исчез, а потом появился в другом месте

В конце июля на озере Уиллистон в Канаде неожиданно возник неизвестный ранее остров длиной почти 150 метров и шириной 75 метров, полностью покрытый густым хвойно-лиственным лесом.
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Такой же плавучий остров есть и недалеко от Ставрополя.