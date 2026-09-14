Происшествия
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Происшествия

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Оперативники уголовного розыска Восточного округа столицы задержали подозреваемого в краже икон и техники у жителя района Богородское

Сотрудниками уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержан ранее судимый москвич по подозрению в хищении у знакомого ноутбука и двух икон с изображением Владимирской Божьей Матери и Иисуса Христа.

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