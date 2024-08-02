Юнармейцы из «Перспективы» отметили День парашютного спорта прыжками

В июле 2024 года в течение трех дней — 13, 20, 27 июля кадеты-юнармейцы Отряда Юнармии «Бесстрашные» Школы Перспектива совершали парашютные прыжки на аэродроме ДОСААФ Волосово Чеховского района Московской области.
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