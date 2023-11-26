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Стало известно, когда на Кубе завершат внедрение карт «Мир»

Карты платежной системы «Мир» можно будет использовать на всей территории Кубы, до конца года этой услугой охватят большинство объектов туристического сектора, заявил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранда, чьи слова приводит «Прайм».

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