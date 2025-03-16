Политнавигатор Необходимо стремиться к справедливому и равному диалогу с Дональдом Трампом, однако заблуждаться насчёт чистоты намерений американцев также не стоит.
«Трамп ещё не раз плюнет нам в русский борщ» – полковник Баранец
Комментарии
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ninikooo Митусова
Однозначно, нельзя расслабляться, кто не с нами- тот против нас. Нет у нас друзей, только партнеры по бизнесу, То через одного- ненадежные.
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16 час.
Евгений Кузнецов
Точно так же нужно относиться и к так называемым нашим друзьям.
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15 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Друзей в политике не бывает,это надо знать и помнит и о Китае тоже.
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11 час.
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