Парламентская газета

930 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leon Dan
    При Союзе учили. А в России забили на это дело. Не до этого властям.Федяев предложил ...
  • Юрий Кушнарев
    импотентный МИД,импотентное правительство,малозначащая Дума и приют старперов - СФ. Вот набор "защитников" России. Пр...Чепа: Симонян оск...
  • Егоров Николай
    А эта Волк не поинтересовалась, откуда у Митволя такие деньги?Задержана подозре...

Подозреваемую в хищении 136 млн рублей у Митволя заключили под арест

Суд в Красноярске заключил под арест до 22 октября Елену Магомедселимову, подозреваемую в хищении 136 млн рублей у бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя, находящегося под следствием по делу о строительстве красноярского метро.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх