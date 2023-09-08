Подозреваемую в хищении 136 млн рублей у Митволя заключили под арест

Суд в Красноярске заключил под арест до 22 октября Елену Магомедселимову, подозреваемую в хищении 136 млн рублей у бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя, находящегося под следствием по делу о строительстве красноярского метро.