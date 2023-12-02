«Каждый день удивляешься тому, что самые достойные из людей – одиноки…»

Мария Филатова страх, что ты предаешь себя...много людей-эгоистов, человек, который ушел, приучил меня к самоуважению и - главное-уважать других. Заинтересовался, ожил- интересен человек. Подошел поближе, а он-ни души, ни самоуважения. Одному, как ни цинично звучит, проще жить...Люди-пиявки и вампиры...или мелкие, как лужи...Хороших людей в моей жизни много, но близко-нет...не желаю быть разочарованной, хоть мне и 58лет.

МФ Мария Филатова дай Бог вам встретить настоящего человека-мужчину ли, или подругу, которые будут нелицемерно близкими