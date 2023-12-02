Глубокое жизненное наблюдение о том, почему одиночество выбирает самых сильных людей, или они – одиночество: «Каждый день, общаясь с разными людьми, удивляешься тому, что самые достойные из них – одиноки.
«Каждый день удивляешься тому, что самые достойные из людей – одиноки…»
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Мария Филатова
страх, что ты предаешь себя...много людей-эгоистов, человек, который ушел, приучил меня к самоуважению и - главное-уважать других. Заинтересовался, ожил- интересен человек. Подошел поближе, а он-ни души, ни самоуважения. Одному, как ни цинично звучит, проще жить...Люди-пиявки и вампиры...или мелкие, как лужи...Хороших людей в моей жизни много, но близко-нет...не желаю быть разочарованной, хоть мне и 58лет.
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15 час.
МФ
Мария Филатова
дай Бог вам встретить настоящего человека-мужчину ли, или подругу, которые будут нелицемерно близкими
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15 час.
Evgenija Palette
Как точно сказано. ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА... В детстве, когда речь заходила о том, что, вот, мол, девочки выходят замуж... (кто-нибудь рассуждал об этом). Я так хотела, чтобы мне встретился человек такой, как мой папа...
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7 час.
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