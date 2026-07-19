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«Нет личного решения»: серию пенальти в матче за Суперкубок между «Спартаком» и «Зенитом» омрачил грандиозный скандал

«Нет личного решения»: серию пенальти в матче за Суперкубок между «Спартаком» и «Зенитом» омрачил грандиозный скандал

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» был омрачён скандалом. Перед началом серии пенальти судья Евгений Буланов отказался проводить традиционную жеребьёвку, в какие ворота бить, из соображений безопасности.

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