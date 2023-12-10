США и Британия убеждают Европу, что после Украины наша армия пойдет на страны НАТО Андрей Захарченко На фото: президент США Джо Байден и лава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон (слева направо) (Фото: Stephen Simpson/ZUMAPRESS.
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