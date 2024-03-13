Учёные представили исследование о влиянии Марса на океанические течения и климат Земли

Исследователи утверждают, что гравитационное притяжение Марса может быть достаточно сильным, чтобы взбудоражить океан Земли, смещая его отложения в рамках климатического цикла продолжительностью 2,4 миллиона лет.
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