🇲🇱🇷🇺 О появлении российской военной техники в Мали В столице Мали, г. Бамако заметили огромный военный конвой, включавший в себя бронетехнику, артиллерию и инженерные машины.
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🇲🇱🇷🇺 О появлении российской военной техники в Мали В столице Мали, г. Бамако заметили огромный военный конвой, включавший в себя бронетехнику, артиллерию и инженерные машины.
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