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Антифашист

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Узник совести Айво Петерсон оказался в тюремной больнице. Эстонские власти скрыли эту информацию от его близких

Узник совести Айво Петерсон оказался в тюремной больнице. Эстонские власти скрыли эту информацию от его близких

Положение политических заключённых в Эстонии остаётся очень сложным. Близкие и соратники по партии Koos («Вместе») сообщают, что осуждённый за «государственную измену» эстонский политик Айво Петерсон в конце сентября вновь был доставлен в тюремную больницу в тяжёлом состоянии.

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