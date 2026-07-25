Комментатор Нил Эверетт узнал об увольнении из «Портленда» через статью в Forbes

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Увольнения в « Портленде » продолжились в медиадепартаменте организации. В последней волне сокращений оказался радиоведущий Нил Эверетт, отработавший 5 сезонов в клубной системе после завершения сотрудничества с ESPN.